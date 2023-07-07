إرشادات التغليف الأوروبية تهدد صناعة الشوكولاته السويسرية

أعرب صانعو الشوكولاتة السويسريين، اليوم الجمعة، عن غضبهم بسبب إرشادات التغليف التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها والتي تهدف إلى تقليل المخلفات في عبوات المستهلكين.



واشتكت رابطة صانعي الشوكولاتة السويسريين من أن القواعد الجديدة ستجعل أشياء مثل تغليف عبوات الهدايا وتلك الخاصة بالعطلات الموسمية أكثر صعوبة. ومن شأن قواعد التكتل المقترحة أن تحد من "مكونات التغليف المتعلقة بالتسويق" فقط.



وقالت الرابطة: "ملخص القول، إن طريقة تقديم وعرض البضائع هي إحدى الوظائف الرئيسية للتغليف".



ورغم أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فمن شبه المؤكد أن كبار صانعي الشوكولاتة السويسريين سيتبعون الإرشادات لأن التكتل سوق مهم للغاية للحلويات السويسرية.



واقترحت المفوضية الأوروبية قواعد التغليف في نوفمبر الماضي، في محاولة للحد من المخلفات وتشجيع ممارسات أكثر استدامة لتغليف المنتجات.



كما انتقدت الرابطة القيود المقترحة في المسودة على المساحات الفارغة في العبوات، حيث يؤكد صانعو الشوكولاتة أن المساحة الإضافية في العبوة ضرورية في بعض الأحيان للحفاظ على سلامة وأمن الشوكولاتة أثناء عملية النقل.