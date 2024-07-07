يضم مهرجان العلمين، المُقام تحت شعار: "العالم علمين" خلال الشهر الجاري والمستمر حتى نهاية شهر أغسطس، عددا ضخما من الفعاليات الفنية المتنوعة بين الموسيقى والغناء والمسرح.

ويشهد المهرجان، إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي، أبرزهم: محمد منير، وعمرو دياب، وكاظم الساهر، وتامر عاشور، وويجز، وباند كايروكي، وغيرهم من الفنانين.

وخلال الأسبوع الأخير من فعاليات المهرجان، سيقدم العرض المسرحي "حبيبتي من تكون"، بداية من يوم 29 وحتى يوم 31 أغسطس، وتدور أحداث المسرحية حول حياة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ومشواره الفني وحياته العاطفية.

- ما هي تفاصيل مسرحية عبدالحليم حافظ؟

يشهد مهرجان العلمين في دورته الثانية، عروض مسرحية متنوعة، حيث تعرض مسرحية "الشهرة" من 1 الى 3 أغسطس، و"حدوتة بعد النوم" من 1 إلى 4 أغسطس، و"مسرحية التلفزيون" من 8 إلى 10 أغسطس، وتختم مسرحية "حبيبتي من تكون" العروض من 29 إلى 31 أغسطس والمأخوذة عن قصة حياة عبدالحليم.

ومسرحية "حبيبتي من تكون" هي عرض مسرحي موسيقي استعراضي، يتناول مشوار العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وتركز على حياته العاطفية وعلاقاته الغرامية؛ لذلك اُختير لها اسم أغنيته الشهيرة "حبيبتي من تكون"، وهي من تأليف عزة شلبي وأحمد نبيل وإخراج خيري بشارة.

وتعرض مسرحية "حبيبتي من تكون" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن خطة التعاون بين الشركة المتحدة المصرية مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، حيث عرض العمل لأول مرة على مسرح العندليب ضمن فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي" بموسم الرياض لعام 2021، حيث تهتم هيئة الترفيه بتكريم مكانة عبدالحليم حافظ في سياقات فنية مختلفة، لذلك انتجت هذا العمل.

كما أطلقت الهيئة، اسم العندليب على إحدى المسارح، والذي تمتد مساحته على 1500م2، متضمنةً قاعة تحتوي على مقتنيات خاصة للفنان الراحل تُعرض لأول مرة، إضافة إلى مطعم ومقهى فيهما صور نادرة له تعكس معظم تلك الزوايا قصص عبد الحليم حافظ وما قدمه للموروث الغنائي والموسيقي المصري.

ويشارك في بطولة "حبيبتي من تكون" عدد كبير من الشباب من خريجي مركز الإبداع الفني والمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، والمخرج المنفذ للعرض الفنان أحمد محارب "دوجلاس".



