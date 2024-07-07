أظهرت التقديرات الأولية لفرز أصوات الانتخابات التشريعية في فرنسا تقدم تحالف اليسار واحتلاله المرتبة الأولى أمام معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تشير إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.