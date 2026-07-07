شاحنات المساعدات تواصل عبور معبر رفح البري لتلبية احتياجات قطاع غزة

شهد معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، دخول دفعات من شاحنات المساعدات المتنوعة نحو معبر كرم أبو سالم؛ وذلك تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من المغادرين إلى الأراضي المصرية، وتم إنهاء إجراءات مرورهم، فيما جرت تحضيرات لاستقبال دفعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، والخيام، والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الاثنين بلغ 34150 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 727 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2360 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 655 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.