رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة رأس الحكمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبو ظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"؛ وذلك لمتابعة واستعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى الحرص على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة "رأس الحكمة" وما يتم من تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية من الجانبين المصري والإماراتي، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في معدلات تنفيذ مختلف مكونات المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المخطط في هذا الإطار، وصولا لاكتمال مراحل هذا المشروع التنموي الواعد، الذي يعظم من فرص التنمية والاستثمار لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

واستعرض جاسم الزعابي، خلال اللقاء، معدلات تنفيذ مشروعات تطوير مدينة "رأس الحكمة"، لافتا إلى أنها تسير وفق البرامج الزمنية المخططة، وذلك بما يسهم في دخول مكونات المرحلة الأولى الفندقية، والتجارية، والترفيهية، الخدمة وفق توقيتاتها، بهدف تقديم تجربة سياحية مميزة، استغلالا للمقومات والإمكانات الواعدة لهذه المنطقة الساحرة، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية لها.

ووجه الشكر لرئيس الوزراء على حرصه على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذا المشروع، الذي من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية تنموية وسياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية قريبة لمشروعات تطوير مدينة "رأس الحكمة" لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.