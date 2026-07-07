 نبيل فهمي يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التنظيمات الإرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التنظيمات الإرهابية

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 11:05 ص

رحب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح المملكة المغربية في إحباط مخططات إرهابية، مؤكدا أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداءً مرفوضًا على أمن دولة عربية، ومشيدا بيقظة الجهاز الأمني الذي أحبط المخطط.

كما أعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني، وصون سيادتها، وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية.

كما أكد فهمي أهمية تعزيز التعاون العربي وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي وتبادل المعلومات بين الدول العربية من أجل تعزيز سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها.

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