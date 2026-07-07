رئيس البرلمان العربي يندد بمخططات إرهابية كانت تستهدف المغرب

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تم إحباطها والتي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية، والمساس باستقرارها وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيدا بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط هذه المخططات والكشف عن المتورطين فيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع المملكة المغربية، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها، مشددا على أن أمن المغرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، داعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية شعوب المنطقة من التهديدات الإرهابية.