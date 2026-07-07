رويترز: انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق

أفادت وكالة «رويترز»، صباح الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن «الأسباب غير معروفة».

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إن مجموعة عبوات ناسفة انفجرت بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في دمشق.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، مساء الاثنين، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا، وتوصف بأنها أوّل زيارة لرئيس فرنسي منذ سنوات، في خطوة تحمل دلالات سياسية بارزة على مسار إعادة فتح قنوات التواصل بين دمشق وباريس.

وكان في استقبال ماكرون لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وذلك في مستهل زيارة تناولت العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا، وسبل دعم الاستقرار والسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال الرئيس الفرنسي، في تصريح عقب وصوله، إنه جاء إلى دمشق لـ«تأكيد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة، موحدة بتعدديتها، وتنعم بالسلام مع جيرانها».