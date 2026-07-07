وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 452 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو "5:00 صباحا بتوقيت جرينتش" أمس الاثنين، إلى الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج، وفولجوجراد وفلاديمير وكالوجا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.