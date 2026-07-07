رويترز: السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر

قالت خمسة مصادر مطلعة إن السعودية تدرس زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام ‌إلى ساحل المملكة الغربي على البحر الأحمر، مما سيمكنها وربما جيرانها، من نقل كميات أكبر من النفط دون الحاجة لعبور مضيق هرمز.

وذكرت المصادر في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن المملكة تجري محادثات أولية مع بعض ⁠جيرانها بشأن التوسع المحتمل في سعة خط الأنابيب، بما يصل إلى مليوني برميل يوميا.

ولم يتضح ما إذا كانت زيادة سعة خط الأنابيب التي تعتزم شركة «أرامكو» تنفيذها ستشمل تحديثات للبنية التحتية القائمة أو إنشاء خط أنابيب جديد. وذكر أحد المصادر أن الزيادة ستتضمن خط أنابيب ثانيا أصغر ‌حجما ⁠لنقل المنتجات النفطية.

وأُنشئ خط الأنابيب شرق-غرب في أوائل الثمانينيات، وأصبح مهما منذ اندلاع حرب إيران في فبراير، وما ترتب عليها من توقف الشحن عبر ⁠مضيق هرمز.

ويمكن للخط نقل ما يصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا من الخام إلى ميناء ينبع على البحر ⁠الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، المدعومة من الدولة، في مايو، إن نحو مليوني برميل ⁠يوميا تغذي مصافي التكرير على الساحل الغربي، بينما يُخصص نحو خمسة ملايين برميل يوميا للتصدير.