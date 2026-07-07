 ضبط طنين من المخدرات وتفكيك 378 شبكة تهريب خلال 6 شهور بالعراق - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يوليه 2026 10:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر والأرجنتين؟
النتـائـج تصويت

ضبط طنين من المخدرات وتفكيك 378 شبكة تهريب خلال 6 شهور بالعراق

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:14 ص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط نحو طنين من الموادِّ المخدِّرة وتفكيك 378 شبكةً متورّطةً بجرائم الاتجار والتهريب خلال عملياتٍ نوعيَّةٍ في النصف الأوّل من العام الحاليِّ.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديريَّة العامَّة لشئون المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنَّ كميَّة الموادِّ المضبوطة بلغتْ طناً واحداً و977 كيلوجراماً و522 جراماً.

وأضاف أن عدد المحكومين الكليُّ بلغ 3553 محكوماً، بينهم 58 حكماً بالإعدام و236 حكماً بالسجن المؤبّد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك