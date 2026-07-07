إصابة مسئول حكومي سوري في انفجارات دمشق

أفاد «تلفزيون سوريا» بإصابة معاون وزير السياحة فرج القشقوش، جراء الانفجارات التي وقعت في العاصمة دمشق.

جاء ذلك حسبما نقله الموقع عن مصادر أمنية سورية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقال مصدر أمني سوري، إن عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع انفجرتا صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة دمشق.

وأضاف في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية»، أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث لكشف المتورطين في الانفجار.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، انفجارين، في حين أفادت معلومات أولية بأنهما ناجمان عن عبوتين ناسفتين، إحداهما كانت مزروعة داخل حافلة ركاب، قرب مقر وزارة السياحة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر أمني أن الانفجارين ناجمان عن عبوات ناسفة انفجرت بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى سوريا، بالقرب من فندق يُعتقد أنه يقيم فيه خلال زيارته إلى دمشق، من دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وبحسب ما أفاد مراسل «تلفزيون سوريا»، فإن الرئيس السوري استقبل نظيره الفرنسي في القصر الرئاسي، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في دمشق.

ولم تتضح بعد الجهة المسئولة عن الانفجارين، كما لم يصدر حتى لحظة إعداد الخبر بيان رسمي مفصل بشأن ملابسات الحادثة.