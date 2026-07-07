متوسط العمر المتوقع في ألمانيا يسجل مستوى قياسيا

ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في ألمانيا خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، ليسجل مستويات قياسية جديدة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن متوسط العمر المتوقع للنساء في ألمانيا بلغ 6ر83 عام، بزيادة شهرين مقارنة بعام 2024. كما بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال 1ر79 عام، بزيادة ثلاثة أشهر مقارنة بعام 2024.

وجاء في بيان للمكتب: "بذلك سجل كل من النساء والرجال مستويات قياسية جديدة". وأضاف المكتب أنه مقارنة بعام 2022، ارتفع متوسط العمر المتوقع لكلا الجنسين بشكل ملحوظ بعد التراجع الذي شهده خلال فترة جائحة كورونا، إذ زاد متوسط العمر المتوقع للنساء بنحو تسعة أشهر، وللرجال بأكثر من عام.

وأشار مكتب الإحصاء أيضا إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع المتبقي للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما خلال العام الماضي. فقد زاد بنحو شهر واحد لدى النساء، وبنحو شهرين لدى الرجال. وبذلك بلغ متوسط العمر المتوقع المتبقي لامرأة تبلغ 65 عاما نحو 2ر21 عام، مقابل 2ر18 عام لرجل في العمر نفسه. وجاء في البيان: "هذا يعني أن متوسط العمر الذي يمكن أن تبلغه النساء يبلغ 2ر86 عام، مقابل 2ر83 عام للرجال".

وأوضح مكتب الإحصاء أن مصطلح "متوسط العمر المتوقع عند الولادة" يجمع معدلات الوفيات في مختلف المراحل العمرية في قيمة إحصائية واحدة، وهو لا يتأثر بالتركيبة العمرية للسكان أو بحجمهم، ولا يعد - رغم تسميته - توقعا للعمر الذي سيبلغه الأطفال المولودون اليوم.

ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن معهد "ماكس بلانك" للأبحاث الديموغرافية، لم يعد متوسط العمر المتوقع يرتفع بالوتيرة نفسها التي شهدها النصف الأول من القرن العشرين. ويرجع الباحثون ذلك - من بين أسباب أخرى - إلى الانخفاض الحاد في وفيات الأطفال خلال تلك الفترة، في حين لم يعد هناك حاليا مجال كبير لتحقيق مزيد من التحسن في هذا الجانب.

وكان مقترح يتعلق بمتوسط العمر المتوقع قد أثار اهتماما واسعا مؤخرا، بعدما اقترحت لجنة شؤون التقاعد، التي عينتها الحكومة الألمانية لبحث هذا الملف، ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، بحيث يقابل كل عام إضافي في متوسط العمر المتوقع تمديد فترة العمل ثمانية أشهر، ثم الحصول في المقابل على المعاش التقاعدي لمدة أربعة أشهر إضافية.