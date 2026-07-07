اتحاد الكرة يعلن بدء الكشف الطبي لحكام الدوري استعدادا للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بدء توقيع الكشف الطبي الشامل للحكام، الخميس المقبل الموافق 9 يوليو، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح اتحاد الكرة أن الفحوصات الطبية ستُجرى للحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين لمدة 5 أيام، تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم إخطار الحكام بمواعيد حضورهم تباعًا لإجراء الكشف الطبي، الذي يعد اجتيازه شرطًا أساسيًا لخوض اختبارات اللياقة البدنية، تمهيدًا للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد.

ويشمل الكشف الطبي عددًا من الفحوصات، أبرزها فحوصات القلب والرمد، وتحاليل الدم، إلى جانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية على القلب، للتأكد من جاهزية الحكام وسلامتهم البدنية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.