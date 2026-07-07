الشرطة التركية تلقي القبض على مشاركين في احتجاج ضد الناتو

ألقت الشرطة التركية القبض على بعض المشاركين في احتجاج مناهض لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بوسط أنقرة صباح اليوم الثلاثاء، عقب أن تحدوا إجراءات أمنية صارمة وحظر شامل على الاحتجاجات خلال قمة الناتو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وشوهد رجال الشرطة يقيدون ويجرون متظاهرين إلى حافلة شرطية بالقرب من متنزه كورتولوس "المعروف بحديقة الاستقلال" في أنقرة، على بعد 7 كيلومترات من مقر انعقاد القمة، في صورة نشرتها صحيفة جمهوريت عبر منصة "اكس".

وسٌمع بعض المتظاهرين يرددون باللغة التركية" ليخرج الناتو، هذه الأرض لنا".

وحاولت هذه المجموعة الصغيرة، ومن بينها نواب معارضيون، تنظيم مسيرة وهي تحمل لافتات. وأوقفت الشرطة المسيرة قبل أن تحتجز بعض المتظاهرين، حسبما أظهرت الصور.

وشدد الأمين العام للناتو مارك روته على أهمية الحق في التظاهر قبل القمة، عندما سأله صحفي بشأن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها تركيا.