استئناف الرحلات الجوية بين جزر القمر ومدغشقر هذا الشهر بعد توقف دام قرابة 4 سنوات

أعلن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، استئناف الرحلات الجوية بين جزر القمر ومدغشقر هذا الشهر بعد توقف دام قرابة أربع سنوات، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ51 لاستقلال جزر القمر التي توافق أمس.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الثلاثاء، في نشرته الإفريقية أن الإعلان عن استئناف الرحلات يأتى بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية بين موروني وأنتاناناريفو والتي تفاقمت بشكل خاص بسبب النزاع حول 49 كيلوجراما من الذهب التي صودرت في جزر القمر في ديسمبر 2021 وأُعيدت في مارس 2025، بموجب "اتفاق متبادل" بين البلدين.

وقال سويلي محمد جونيد نائب الأمين العام للحكومة، إن التقارب الذي بدأ خلال زيارة أزالي أسوماني الأخيرة إلى مدغشقر بمناسبة العيد الوطني قد ساهم في حل هذه المسألة، حيث اتفق عليها الطرفان استئناف الرحلات الجوية فورا... وتؤكد السلطات في مدغشقر أن ذلك سيكون في يوليو ولكن لم يتم تحديد التاريخ بعد.