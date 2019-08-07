بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم السودان لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية

أكد المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان ، بوب فييرويذر ، أن الطريق للوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها الشعب السوداني لن يكون بدون تحديات، متعهدا بمواصلة بلاده دعمها للسودان ، لمواجهة تلك التحديات.

يأتيب هذا فيما يختتم المبعوث البريطاني أول زيارة له إلى الخرطوم اليوم الأربعاء، بعد اتفاق المجلس العسكري العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" حول الوثيقة الدستورية.

وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم، في بيان بهذا الصدد، إن زيارة بوب فييرويدز، تأتي للتعرف على بعض التحديات التي قد تواجه السودان، ولتأكيد تعهد بريطانيا بدعم السودان خلال المرحلة القادمة.

وقد التقي المبعوث البريطاني - خلال الزيارة - أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقوى "الحرية والتغيير" والقائمين بأعمال وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعلاميين وناشطين من المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعرب المبعوث البريطاني عن تفاؤله بالاتفاق ، مشيرا إلى أن الفرصة أتيحت له للقاء العديد من الفاعلين في المجتمع السوداني، والتعرف عن كثب على بعض التحديات التي قد تواجه السودان، واستطلاع الطرق التي قد تمكن للدولتين تعزيز العلاقات الثنائية.