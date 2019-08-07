القوى العاملة تصرف منحة العيد لـ5821 من العمالة غير المنتظمة بأسوان

قررت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، متمثلة فى إدارة العمالة غير المنتظمة، صرف منحة رعاية اجتماعية لنحو 5821 عاملاً، طبقاً لقرار وزارة القوى العاملة بصرفها فى المواسم والأعياد المختلفة.

وأكد ممدوح ميلاد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان، أن هذه المنحة تقدم للعمالة غير المنتظمة طبقاً لقرار وزارى يصدره وزير القوى العاملة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ومدير القوى العاملة بالمحافظة، فى المواسم والأعياد المختلفة مثل: "عيد العمال وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوى"، موضحاً أن قيمة هذه المنحة 200 جنيهاً وارتفعت لـ500 جنيهاً تصرف للمستفيدين عبر حوالة بريدية.

وأضاف ميلاد أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بمحافظة أسوان، بلغ نحو 5821 مستفيد من أصل 7 آلاف عامل من العمالة غير المنظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بأسوان، لافتاً إلى أن هذه العمالة مسجل لها قاعدة بيانات كاملة، موضحاً أن العمالة غير المنتظمة هى عمالة موسمية ومؤقتة تعمل لدى صاحب عمل لمدة أقل من 6 أشهر، ويتم تسجيل بيانات العمالة عن طريق الشركات والمقاولين وأصحاب الأعمال.

وأكد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان، أن هناك مساعدات أخرى تقدم للعمالة غير المنتظمة، ومنها صرف منحة زواج للعامل والتى ارتفعت من 500 جنيهاً لـ3 آلاف جنيهاً، وفقاً للقرار الوزارى الجديد الصادر من القوى العاملة برقم 162 لسنة 2019، كما تشمل الرعاية أيضاً صرف منحة مولود أول وثان فقط والتى ارتفعت من 300 جنيهاً إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى الرعاية الطبية من خلال التعاقد مع التأمين الصحى، بجانب صرف تعويضات فى حالة إجراء العامل للعمليات الكبرى خارج التأمين والتى ارتفعت أيضاً من 1500 جنيهاً إلى 5 آلاف جنيه.