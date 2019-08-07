 أرباح «والت ديزني» خلال الربع الثالث من العام المالي أقل من التوقعات - بوابة الشروق
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أرباح «والت ديزني» خلال الربع الثالث من العام المالي أقل من التوقعات

بوربنك (أمريكا) - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:21 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:21 ص

أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية العملاقة "والت ديزني" يوم الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث 44ر1 مليار دولار بما يعادل 79ر0 دولار للسهم مقابل 92ر2 مليار دولار بما يعادل 95ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع الأرباح إلى 75ر1 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام المالي.

من ناحية أخرى زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 33% سنويا إلى 25ر20 مليار دولار مقابل 23ر15 مليار دولار خلال العام الماضي.

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