هيئة البث الإسرائيلية: صاروخ أطلق من غزة سقط في ييفني وأسفر عن خسائر وقطع الكهرباء

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة ييفني، وأسفر عن خسائر مادية وانقطاع التيار الكهربائي.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عصر اليوم، رشقات صاروخية انطلقت من القطاع، على مستوطنات غلاف غزة.



وذكرت مصادر إسرائيلية، أن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن 130 صاروخا أطلقت في 10 دقائق بعد ظهر اليوم كان مداها من تل أبيب إلى بئر السبع.



رشقة الصواريخ الأخيرة أدخلت أعدادا كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.



وذكرت سرايا القدس، أن مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتليها.



ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن سرايا القدس قولها: "كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".