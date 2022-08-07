يوسيفاني هيرنانديز ينتظم في تدريبات طائرة الزمالك

انتظم الكوبي الدولي يوسيفاني هيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء السبت، على صالة حسن حلمي بعد عودته من بلاده مساء الخميس الماضي بعد انتهاء اجازته التي حصل عليها بعد انتهاء الدوري.

وكان نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في التعاقد مع الإسباني الدولي أندريس فيينا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ويتطلع نادي الزمالك لمواصلة نتائجه القوية خلال الموسم الماضي، بعد أن حقق ثنائية الدوري والكأس.

يذكر أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك فاز مساء الثلاثاء الماضي على منتخب الشباب 0/3 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.