وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الثانية لمبادرة ابدأ حلمك بالإسكندرية

سلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، شهادات تخرج الدفعة الثانية لمبادرة "ابدأ حلمك.. السينما بين أيديك" دفعة أغسطس 2022 والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ويشرف عليها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة، كما شهدت جانبا من فعاليات مبادرة "صيف بلدنا"، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وهنأت إيناس عبد الدايم، خريجي المبادرة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على النجاح ومواصلة إثبات الذات في مجال السينما الذي وصفته بأحد الأدوات البراقة لنشر الوعي والتنوير، مضيفة أن المواهب الواعدة التي أفرزها المشروع تؤكد ثراء وخصوبة تربة مصر الإبداعية.

وأوضحت أن "السينما بين أيديك" من المشروعات التي تعمل على إتاحة الفرصة لاكتساب المهارات في هذا المجال وخلق أجيال تستعيد أمجاد السينما المصرية، مضيفة أن مبادرة "صيف بلدنا" تواصل تفعيل استراتيجية تقديم المنتج الثقافي للدولة لكافة أبناء الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، مؤكدة أن برنامج المبادرة يعمل على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وإعادة إحياء التراث الشعبي المصري.. مشيدة بالإقبال الجماهيري الكبير على كافة فعاليات المبادرة بالإسكندرية والمحافظات.

من جانبه، قال الفنان هشام عطوة، إن فعاليات "صيف بلدنا" تقدم بالمجان في المحافظات الساحلية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أكبر عدد من الجمهور خاصة في المناطق التي تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين، موضحاً أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف محافظات وربوع الوطن.

يذكر أن مشروع (ابدأ حلمك.. السينما بين أيديك) تم تنفيذه بقصر ثقافة الأنفوشي وتضمن دورات متخصصة في كافة مجالات السينما منها السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج، الإنتاج، التصوير، الهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلي، مدخل للرسوم المتحركة، مدخل لموسيقى الأفلام وغيرها ليتمكن الدارسين من الاطلاع على مكونات هذا الفن.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "صيف بلدنا" تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة بالخروج إلى الجماهير في أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية مجانا للمصطافين في المحافظات الساحلية، من خلال فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة والمجسدة لطبيعة كل محافظة وتشارك بها الفرق التابعة للهيئة منها فرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية، بجانب فرقة النيل للموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات التلقائية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية و فرقة مطروح للفنون الشعبية ، فرقة أوبرا عربي وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية وغيرها.



ت م ش/عزم