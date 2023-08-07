فقدان 30 شخصا في البحر إثر انقلاب قاربي مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

انقلب قاربان يقلان مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط أمس السبت ولا يزال مصير 30 شخصا من المفقودين كانوا على متنه غير واضح.

وقال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ 57 مهاجرا من بين حطام القاربين وتم انتشال جثتين لامرأة بالغة وطفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.

وتخشى السلطات من أن حصيلة الوفيات قد ترتفع.

ومن بين المفقودين طفلان، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأظهر مقطع فيديو من خفر السواحل عملية الإنقاذ الدراماتيكية للأشخاص الذين يتم سحبهم إلى قوارب النجاة وسط أمواج عالية جدا.

وعلى الرغم من أمواج البحر الهائجة، حاول العديد من المهاجرين مؤخرا عبور القوارب المغادرة من شمال أفريقيا إلى لامبيدوزا.

ووصل أكثر من 30 مهاجرا إلى الجزيرة على متن قارب يوم الجمعة، لكنهم نزلوا في خليج وسط أمواج عالية لدرجة أن خفر السواحل لم يتمكن من إنقاذهم عن طريق البحر، وفقا لوكالة أنباء أنسا.

وتمكن عمال الإنقاذ من إجلائهم فوق المنحدرات يوم الأحد.

ووفقا لوزارة الداخلية في روما، وصل أكثر من 90 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص في نفس الفترة من العام الماضي.

ويتم انتشال معظم أولئك الذين لم يتم اعتراضهم قبالة ساحل شمال أفريقيا من قبل سفن دورية حكومية إيطالية أو سفن إنقاذ خيرية ونقلهم إلى مراكز الاستقبال الأولية.