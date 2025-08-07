سول وواشنطن تعلنان عن تدريبات عسكرية مشتركة هذا الشهر

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس أنهما ستطلقان هذا الشهر تدريبات عسكرية سنوية واسعة النطاق لتعزيز الاستعداد لمواجهة "التهديدات" الكورية الشمالية.

وتشمل تدريبات "أولتشي فريدم شيلد"، وهي الثانية ضمن تدريبات واسعة النطاق تجرى سنويا في كوريا الجنوبية بعد سلسلة تدريبات أخرى في مارس، عادة آلاف الجنود في تدريبات محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة وتدريبات ميدانية مشتركة.

ويرجح أن تثير المناورات، المقرر إجراؤها في الفترة من 18 إلى 28 أغسطس، رد فعل غاضبا من كوريا الشمالية، التي تصف التدريبات المشتركة بأنها تدريبات على الغزو، وغالبا ما تستخدمها كذريعة لتصعيد العروض العسكرية واختبارات الأسلحة بهدف دفع برنامجها النووي إلى الأمام.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، لي سونج جون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القوات الأمريكية في كوريا، التي لم تكشف عن عدد القوات الأمريكية المشاركة، إن حوالي 18000 جندي كوري جنوبي سيشاركون في تلك التدريبات.