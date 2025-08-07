تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية في احتفالية بالعريش بحضور محافظ شمال سيناء

شارك اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في احتفالية تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والتي أُقيمت بقاعة المجد في مدينة العريش.

شهد الاحتفال حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب أولياء أمور الطلاب المتفوقين، والمهندس أحمد جمال القلعجي، الراعي الرسمي للاحتفالية.

وأعرب المحافظ خلال كلمته عن فخره واعتزازه بأبناء شمال سيناء المتفوقين، مؤكدًا أن التفوق العلمي هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل أفضل للمحافظة ولمصر كلها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم التعليم وتشجيع المتفوقين.

وتضمن الحفل تكريم الطلاب الأوائل في مختلف الشهادات، حيث شمل التكريم أوائل الشعب العلمية والأدبية بالثانوية العامة، وأوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وكذلك أوائل الدبلومات الفنية بأنواعها (الصناعي – التجاري – الزراعي).

كما تم تكريم كل من حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ مصباح العريف، رئيس المنطقة الأزهرية، تقديرًا لمجهوداتهما في خدمة التعليم العام والأزهري بالمحافظة.