ريال مدريد ينجو من فخ خيتافي ويستعيد صدارة الليجا قبل الكلاسيكو

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا للغاية على حساب مستضيفه خيتافي بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب كوليسيوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني «لا ليجا».

ويدين ريال مدريد بانتصاره في مباراة اليوم لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، هداف الليجا، والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبعد شوط أول سلبي رغم سيطرة ريال مدريد، جاء الحل في الشوط الثاني عن طريق مقاعد البدلاء، بعدما دفع تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد بكلٍ من فينيسيوس جونيور، وأردا جولر.

ومرر النجم التركي الشاب، أردا جولر، كرة الهدف إلى كيليان مبابي بشكل مميز بين مدافعي فريق خيتافي، فيما تسبب البديل الثاني فينيسيوس جونيور بحالتي طرد لفريق خيتافي بعد تدخلات عنيفة ضده.

وشهدت المباراة حالة الطرد الأولى من نصيب الكاميروني آلان نيوم، بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته، بعد تدخل عنيف ضد فينيسيوس وتحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

فيما تلقى ألكس سانكريس البطاقة الحمراء الثانية في صفوف خيتافي في الدقيقة 84، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل قوي وخطأ مع فينيسيوس جونيور كذلك.

بهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 24، ويستعيد الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي، برشلونة، قبل مباراة السوبر بينهما يوم الأحد المقبل، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.