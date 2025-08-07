كوريا الجنوبية: المحققون يسعون لاستصدار مذكرة اعتقال بحق زوجة الرئيس السابق يون 

طلب المحققون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، استصدار مذكرة اعتقال بحق زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول، بعد يوم من استجوابها بناء على شبهات تشمل الحصول على رشى والتلاعب في البورصة واستغلال النفوذ السياسي.

وقال المحققون، إن يون قاوم لمرة ثانية خلال أسبوع، محاولة لإجباره على المثول أمام القضاء لاستجوابه في قضية زوجته، مما أجبر مسؤولي السجن على التخلي عن جهودهم بعد معاناة استمرت ساعة بسبب مخاوف من الإصابة.

وتنقضي مذكرة الاحتجاز بحق يون اليوم الخميس.

والتحقيق الذي يستهدف زوجة الرئيس كيم كيون هيي، هو واحد من بين ثلاثة تحقيقات منفصلة جرى إطلاقها في عهد حكومة الرئيس الليبرالي الجديد لي جاي ميونج على صلة بالرئيس السابق يون الذي عُزل من المنصب في أبريل وأعيد القبض عليه الشهر الماضي بناء على فرضه الأحكام العرفية لمدة قصيرة في ديسمبر.