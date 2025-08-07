أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تواصل تنفيذ حملات مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف مراكز المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، وأن الهدف الأول هو حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن إدارة العلاج الحر، تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد، نفذت خلال شهر يوليو 2025 حملات تفتيشية شاملة، شملت المرور على 1291 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين عيادات، مستشفيات، مراكز أشعة، معامل تحاليل، حضّانات، مراكز طبية، ومحال نظارات.

وأضاف أن نتائج الحملات أسفرت عن رصد 486 منشأة ملتزمة بالضوابط، فيما تم إنذار 593 منشأة لتلافي بعض المخالفات، بينما تقرر غلق 59 منشأة إداريًا لعدم استيفائها الشروط القانونية والصحية، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 153 منشأة أخرى تمهيدًا لاستصدار قرارات غلق بشأنها.

وشدد الدكتور عمرو مصطفى على أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمة الطبية بالقطاع الخاص وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.

ووجّه وكيل الوزارة رسالة واضحة لأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الصحية، حفاظًا على سلامة المرضى، وتجنبًا للمساءلة القانونية أو قرارات الغلق الإداري.