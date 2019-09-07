بركات: سعد سمير خليفة وائل جمعة في الملاعب

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سعد سمير مدافع الأهلي، هو الخليفة الرسمي لوائل جمعة صخرة الدفاع الأسبق، مشيرًا إلى أن سعد سمير لا غنى عنه في دفاع الفريق.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «سعد سمير لا غنى عنه في دفاع الأهلي، وأرى أنه يجب وضع سعد في خط الدفاع، ونضع أي لاعب آخر بجانبه، لأنه الخليفة الرسمي لوائل جمعة».

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: «أتمنى أن يصبح سعد أفضل شخص في الدنيا، وكنت أحد الذين احتضنوه، أنصحه أن يجتهد أكثر في التدريبات ويعود ويحافظ على نفسه».

وتابع: «يحسب للاعبين أنهم لم يكونوا في مستواهم في الدور الأول من الموسم الماضي للدوري، ولكنهم تخطوا ذلك في الدور الثاني».

في سياق أخر، كشف بركات عن رأيه في تولي السويسري رينيه فايلر، القيادة الفنية للنادي الأهلي، حيث قال: «الأهلي تعاقد مع مدرب، يجب أنا أرى النتائج أولًا لكي أحكم عليه وأقارنة بالمدرب السابق».

وأضاف: «فايلر تعرض لانتقادات كبيرة، لا أحب هذا الحديث وأنتظر أن أراه مع الفريق من أجل الحكم عليه ولو نجح سأرفع له القبعة».