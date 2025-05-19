الكرملين يحدد موعد الاتصال بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: «في الساعة الخامسة ستكون هناك محادثة هاتفية مع ترامب. وقد أعلن ترامب ذلك أول أمس. وبطبيعة الحال، تكتسب هذه المحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى المفاوضات التي جرت في إسطنبول».

وأشار إلى أن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتمد على الاتفاقات الشخصية بين رئيسي الدولتين.

وأضاف ردًا على سؤال حول المدة المحتملة للقاء الشخصي بين بوتين وترامب: «سيعتمد الأمر إلى حد كبير على ما يقررانه. الرئيسان هما من يتخذ القرار. بالطبع، يجب الاتفاق على موعد اللقاء، ولكن بناءً على المواعيد التي يحددانها، سيتكيف الفريقان مع ذلك».

ويجري دونالد ترامب وفلاديمير بوتين مكالمة هاتفية الاثنين، بهدف «وقف حمام الدم» في أوكرانيا، على حد تعبير الرئيس الأمريكي، بعد محادثات غير مثمرة في إسطنبول بين كييف وموسكو.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب خلال 24 ساعة بعد توليه الرئاسة، لكن جهوده الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن تقدم يذكر.



