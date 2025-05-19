نتنياهو يرد على انتقادات إدخال المساعدات إلى غزة: نقترب من الخط الأحمر وسنفقد الدعم الدولي

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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رد فيه على انتقادات اليمين المتطرف، بشأن استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب قوله، فإن «الحد الأدنى» من المساعدات مطلوب لمنع حدوث مجاعة في غزة، وهو «شرط ضروري» لتحقيق النصر على حركة حماس، وإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى أن «نقاط التوزيع الجديدة تخضع لمراقبة الجيش الإسرائيلي، وهو ما يضمن عدم استيلاء حماس على الإمدادات والمساعدات».

وحذر من فقدان الدعم الدولي إذا استمرت صور المجاعة والأزمة الإنسانية في غزة، قائلًا: «اتخذنا قرار إدخال المساعدات لأننا نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وقد نفقد السيطرة وينهار كل شيء بعد ذلك».

وجدد التأكيد على اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي «السيطرة على كل أراضي قطاع غزة».

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.

وأفاد مسئولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر (العوجة/نيتسانا)، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري على خلفية الضغوط الأمريكية لمنع حدوث أزمة في القطاع.

وستدخل القافلة القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.



