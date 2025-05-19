مدير مستشفى العودة بتل الزعتر: نعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود

قال مدير مستشفى العودة في تل الزعتر محمد صالحة، إن المستشفى مازال يستقبل المصابين الذين تتمكن سيارات الإسعاف من نقلهم، رغم الظروف الأمنية الخطيرة.

ونوه في تصريحات، نقلتها الصفحة الرسمية لجمعية العودة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، أن «إطلاق نار متكرر من الطائرات المسيرة من نوع (كواد كابتر) يستهدف محيط المستشفى».

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المنازل المجاورة، مما يُعرّض حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية للخطر المباشر.

وحذر من أن «المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما يهدد قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات».

ووجّه نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الأممية والدولية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري؛ من أجل حماية الطواقم الطبية والمدنيين في مستشفى العودة، وضمان استمرار العمل الإنساني فيه.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.



