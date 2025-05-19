 ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزييف العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة - بوابة الشروق
الإثنين 19 مايو 2025 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزييف العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 12:39 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابي متخصص في تزييف العملات المحلية والأجنبية.

والبداية عندما أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة تشكيل عصابي يضم عنصرين إجراميين نشاطًا إجراميًا تخصص في تزييف العملات "محلية – أجنبية" وترويجها على عملائهم.

وأمكن ضبط المتهمين، وضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية "مقلدة"، والأدوات المستخدمة في تزييف العملات المقلدة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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