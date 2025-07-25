يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستسمح بالإنزال الجوي للمساعدات في غزة قريبا

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسئولي أمن إسرائيليين قولهم إنه سيتم السماح بالإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية.

وأوضح المسئولون أن "قريبًا سيتم استئناف الإنزال الجوي للمساعدات من الأردن، ولاحقًا من الإمارات العربية المتحدة".

ويأتي ذلك بعد الانتقادات الدولية لسياسة التجويع والحصار الذي تنتجه دولة الاحتلال في قطاع غزة واسفر عن عشرات حالات الوفاة في صفوف سكان غزة لا سيما الاطفال، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب "معًا"، وأوضح جيش الاحتلال أنه يجري العمل على صياغة "بروتوكول إنساني" جديد خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لتوقيع اتفاق محتمل، وأن حركة حماس تُكثّف جهودها للتأثير على الوعي العالمي بهذه القضية.

ووفقًا للوكالة الفلسطينية، زعم جيش الاحتلال أنه يجري تقييم مستمر للوضع في قطاع غزة، بالتعاون مع منظمات الإغاثة الإنسانية، بهدف تحديد "الجيوب" التي تعاني من مشاكل في الوصول إلى الغذاء، من أجل مساعدة تلك المناطق.

وتقول قوات الاحتلال إن الوضع الإنساني في قطاع غزة تدهور في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن الجيش يسيطر حاليا على نحو 75% من أراضي قطاع غزة، بحسب ما نقلته "معا".