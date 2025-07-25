الإصلاح الزراعي تواصل جهود دعم المنتفعين وإزالة التعديات وتحصيل المستحقات

تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، متابعة أنشطة وجهود مديرياتها بالمحافظات المختلفة، ودعم المنتفعين والتيسير عليهم، فضلا عن موقف إزالة التعديات وتطهير المساقي والمراوي، ومتابعة المشروعات الإنتاجية بجميع المحافظات، ومتابعة سير العمل بجميع المحافظات، والتيسير على المنتفعين ودعم المزارعين.

وقال المدير التنفيذي للهيئة، المهندس محمد الخطيب، إنه يجري بحث جميع البيعات التي غيرت النشاط، أو لم تسدد الأقساط، أو تم التنازل عنها لآخرين دون علم الهيئة، بجميع مديريات الإصلاح الزراعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من فسخ لتلك العقود واسترداد الأراضي لصالح الهيئة، ذلك بالإضافة إلى متابعة أعمال تحصيل المستحقات لدى الهيئة.

ولفت الخطيب إلى مواصلة جهود أعمال ازالات التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الهيئة ضمن الموجة 26 لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى مواصلة جهود أعمال الصيانة للبنية التحتية وتحسين كفاءة الري لدى المنتفعين، لافتا إلى إصلاح ماكينة ري جمعية محلة أحمد بعد توقف 11 عاما، وإعادة حفر قناة الرشا، بمحافظة البحيرة وإزالة التعديات عليها، وإعادة تشغيلها بكامل قوتها، وحل النزاع بين الأهالي بجهود رجال منطقة كوم حمادة ومتابعة جهاز الشؤون الهندسية بالمديرية، ذلك فضلا عن أعمال التطهير المساقي والمراوي لتحسين كفاءة الري، إضافة الى دعم المزارعين في تشغيل الماكينات لديهم وصيانتها لضمان سير عملها بكفاءة.

وأضاف أنه يجرى أيضا المرور الدوري على الحقول والزراعات وتقديم الدعم الفني للمزارعين والتوصيات الفنية الزراعية والممارسات الحديثة لهم، فضلا عن تنظيم حملات للمكافحة، في سبيل زيارة الإنتاجية وحماية الثروة النباتية، ذلك فضلا عن مواصلة أعمال تطوير الجمعيات ومتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من اللحوم والألبان والدواجن وبيض المائدة بالمنافذ التابعة للهيئة في جميع المحافظات، فضلا عن المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والميادين العامة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار.