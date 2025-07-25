روائع الطرب والفلكلور الشرقاوي في انطلاق الأسبوع الثاني من صيف بلدنا بالعلمين



انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة العلمين الجديدة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

وشهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية، عرضا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، والتي قدمت مجموعة من روائع الطرب العربي، منها: "زي الهوا"، "عيون القلب"، "زيديني عشقا"، "سألوني الناس"، إلى جانب أغنية "شمندورة" التي شارك في أدائها كورال الفرقة.

كما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية، بقيادة المدرب أحمد واصف، استعراض "رقصة الحصان" على الممشى السياحي، وسط تفاعل كبير من جمهور العلمين، أعقبه عرض "الفرح الشرقاوي" على المسرح الروماني.

وتستكمل بقية استعراضات الفرقة مساء اليوم، وتشمل "التنورة"، و"التحميلة"، و"السقايين"، إلى جانب فقرات فنية متنوعة تقدمها فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات، تشمل الغناء والحكي والاستعراض، برؤية إبداعية جديدة تحاكي الأعمال الأصلية القديمة، في محاولة لإحياء الذكريات الفنية والحفاظ على هذه الفنون من الاندثار.

تقام الفعاليات يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع مجانا بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإداراتها التابعة المهرجانات والفنون الشعبية والموسيقى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي.

ويستمر المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل، مقدما عروضا بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض الأطفال وذلك ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، والهادف إلى تنشيط الحراك الثقافي والفني في المدن الجديدة.