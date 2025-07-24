البيطريين توضح أسباب انسحاب النقيب وممثلي النقابة من اجتماع اتحاد المهن الطبية

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين بيانا ردا، على بيان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، بشأن انسحاب ممثلي النقابة من اجتماع المجلس قبل مناقشة كافة البنود، والذي تضمن معلومات منافية للحقيقة، بحسب النقابة العامة للأطباء البيطريين

وقالت البيطريين في بيان لها، إن ممثليها، النقيب العام الدكتور مجدي حسن، وأعضاء المجلس كريم ذكي وشرف الدين فيصل، قد حضروا الاجتماع وقاموا بعرض مطالب الجمعية العمومية للأطباء البيطريين بشكل رسمي وواضح، وطالبوا بإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقدها في الأول من أغسطس ٢٠٢٥.

وأوضح البيان أن قرار الانسحاب جاء بعد رفض مجلس الاتحاد إدراج مطالب النقابة العادلة والمشروعة ضمن جدول الأعمال، معتبرة أن هذا الرفض هو تجاهل صريح لإرادة الأطباء البيطريين، ولدورهم كجزء أصيل ومكون رئيسي للاتحاد.

وأشارت النقابة إلى أن ما ذكره بيان الاتحاد من أن ممثليها قد غادروا "قبل مناقشة كافة بنود الاجتماع" هو محاولة لتغيير الحقيقة والتنصل من المسؤولية، فالحقيقة الدامغة هي أن الانسحاب كان رد فعل مباشر على قرار الاتحاد برفض إدراج مطالبنا، وليس انسحاباً بدون سبب، مضيفة: لقد عرضنا مطالبنا، وتم رفضها بأسلوب لا يراعى أسس الحوار، فكان الانسحاب موقفاً مبدئياً للحفاظ على حقوق وكرامة الأطباء البيطريين، وإلا لماذا حضرنا من الأساس؟

وتابع البيان: الادعاء الوارد في بيان الاتحاد باكتمال نصاب المجلس هو أمر تشوبه المغالطات القانونية والواقعية، فكيف يكتمل النصاب بعد انسحاب ثلاثة من أعضائه، وهم ممثلو نقابة الأطباء البيطريين؟، يُضاف إلى ذلك، أن الاجتماع شهد حضور عدد من الأعضاء أونلاين، خاصة من نقابة أطباء الأسنان، وهو ما يطعن في قانونية الاجتماع من الأساس، حيث إن القانون المنظم لعمل الاتحاد لم يتضمن جواز الحضور عبر الإنترنت و هذا ما يؤدى لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، و هذا بالتالى لا يمنح الحاضرين بهذه الطريقة حق التصويت، وترتيبا على ذلك فإن أي قرارات صدرت - بما فيها قرار رفض مطالبنا - قد صدرت عن مجلس غير مكتمل النصاب وبما يخالف صحيح القانون.

وأكدت النقابة على قرارها بالمشاركة الفعالة في الجمعية العمومية للاتحاد، وأن هذه المشاركة هي تأكيد على تمسك بوحدة الصف، وإصرار على عرض مطالب الأطباء البيطريين مباشرةً على أعضاء الجمعية العمومية من كافة النقابات، والدفاع عنها بكل قوة لإقرارها، كما أن ما تم إدراجه من مطالب تخص النقابات المهنية كان يمكن إدراجها لدى الجمعيات الخاصة بكل نقابة و ليس جمعية الاتحاد.

وزاد البيان: النقابة العامة للأطباء البيطريين إذ تأسف لموقف الاتحاد العام الذي يفترض أن يدافع عن مصالح كافة الأعضاء دون تمييز، فإنها تستنكر تغيير الحقائق وتصوير الأمر للمجتمع الطبي على غير الحقيقة، إشارة إلي ما يشبه البيان، والحقيقة أن الخوف من إدراج مطالبنا المشروع والعادلة يثير الشك في الطريقة التي تدار بها اجتماعات الاتحاد وما يصدر عنها من قرارات معدة سلفاً في كثير من الملفات.



وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أنها لن تتهاون أبداً في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وستستخدم كافة السبل المشروعة لتحقيق ذلك.

وكان اتحاد المهن الطبية أصدر بيانا بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التى ستعقد فى الأول من أغسطس المقبل.

وقال البيان، إن مجلس الاتحاد يأسف لانسحاب نقيب الأطباء البيطريين من الاجتماع، موضحا أنه وفقاً لقانون الاتحاد يتم عرض مقترحات النقابات بشأن بنود الجمعية العمومية، والمجلس صاحب الحق فى مناقشة وإدارج هذه البنود إلى جانب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الذى أعلن عنه سابقاً.

وأضاف: اجتمع اليوم مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بحضور كامل أعضائه وذلك لمناقشة آخر المستجدات والطلبات الواردة من النقابات العامة بخصوص جدول أعمال الجمعية العمومية والتى ستعقد يوم الجمعة الأول من أغسطس 2025 م،

وبعد مناقشة كافة الطلبات اتفق المجلس على إضافة وإدراج البنود التالية بالجمعية العمومية:

1- المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.

2- دعم خريحى دفعة 2023 م من نقابتي الأسنان والصيادلة فى الحق فى التكليف.

3- المطالبة بوقف التوسع فى إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية ودراسة احتياجات السوق.

4- التأكيد على مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم.

5- عرض تقرير عن شركات الاتحاد ( شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية "مفكو" - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائة "إيبيكو")، ومقر العاصمة الإدارية.

6- مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصة.

7- مناقشة زيادة قيمة المعاش وزيادة الاشتراكات.

وأشار البيان إلى أنه قد غادر ممثلى النقابة العامة للأطباء البيطريين بالاتحاد قاعة المجلس قبل مناقشة كافة بنود الاجتماع.