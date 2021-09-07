كرواتيا تقاسم روسيا صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات المونديال

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اقتسم منتخبا كرواتيا وروسيا صدارة المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات.

وفاز المنتخب الكرواتي على ضيفه السلوفيني 3 /صفر كما تغلب منتخب روسيا على ضيفه منتخب مالطا 2 /صفر وأيضا فاز منتخب سلوفاكيا على ضيفه القبرصي 2 /صفر.

ويتصدر منتخب كرواتيا المجموعة التاسعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن روسيا وتحل سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط ثم سلوفينيا في المركز الرابع بسبع نقاط ثم مالطا في المركز الخامس بأربع نقاط بفارق الأهداف عن قبرص.

وفي زغرب، سجل ماركو ليفايا وماريو باساليتش ونيكولا فلاسيتش الأهداف الثلاثة لكرواتيا في مرمى سلوفينيا في الدقائق 33 و66 و90.

وتغلب منتخب روسيا على مالطا بهدفين حملا توقيع فيدور سمولوف وزيليمكان باكاييف في الدقيقتين العاشرة و84.

وفازت سلوفاكيا على قبرص بهدفين حملا توقيع إيفان شرانز ومارتين كوسلنيك في الدقيقتين 54 و77.