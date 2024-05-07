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رئيس وزراء الأردن يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

عمان - قنا
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 5:33 م

التقى بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني اليوم، مع رون فان رودن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن الذي يزور عمان حاليا.

وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء تقديره للشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجانبين والذي أثمر عن التوصل إلى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار، مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممتد".

بدوره، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية للأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي والالتزام القوي بتنفيذه يؤكد منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية.

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