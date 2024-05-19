المؤبد والعزل من الوظيفة لمتهم باختلاس 113 ألف جنيه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، اليوم الأحد، "س.ب.ع"، مندوب مبيعات وتحصيل، بالسجن المؤبد، وعزله من وظيفته، ورد مبلغ 112 ألف و999 جنيه إلى الشركة محل عمله، وتغريمه مبلغ مساوي، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاختلاس.

وتعود وقاىع القضية المقيدة برقم 23326 لسنة 2022 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول بلاغ يفيد قيام شخص باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وفحص المستندات، أن المتهم، وبصفته موظف عمومي، ومن مأموري التحصيل، اختلس مبلغ وقدرة 112 ألف و999 جنيه، من الشركة محل عمله.

وأضافت التحقيقات أن المبالغ المختلسة كانت في حيازة المتهم تبعا لطبيعة وظيفته، حيث باع للتجار المتعاملين مع الشركة بمبالغ 67 ألفا و999 جنيها، بالإضافة إلى مبيعات قدرها 45 ألف جنيه، وعند اكتشاف الواقعة وسؤال التجار المتعاملين أفادوا بأنهم سددوا للمتهم ما تحصلوا عليه من أرصده، دون أن يوردها.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة، قررت إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، وإمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة، سيد البتانوني.



