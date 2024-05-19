فرق البحث والإنقاذ تصل إلى مكان حادث مروحية الرئيس الإيراني

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أفادت معلومات لوكالة «إرنا» بأن فريق البحث والإنقاذ وصل منذ قليل، إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في منطقة ورزقان.

وبحسب الوكالة، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.