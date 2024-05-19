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رئيس البرلمان التركي يصل كازاخستان في زيارة رسمية

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 5:32 م

وصل رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكازاخية آستانة في مستهل زيارة رسمية.

وكان في استقبال قورتولموش بمطار نور سلطان نزارباييف، سفير تركيا لدى أستانة مصطفى قابوجو، ونائب رئيس برلمان كازاخستان ألبرت راو، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكازاخية التركية في برلمان الدولة المضيفة نورطاي سابيليانوف ومسؤولون آخرون، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورافق قورتولموش في زيارته عدد من البرلمانيين، يمثلون عدة أحزاب.

ومن المقرر أن يجري رئيس البرلمان التركي محادثات ثنائية ضمن الزيارة، ويلقي كلمة خلال برنامج سينظم في جامعة خوجة أحمد ياساوي بمدينة تركستان، بحسب الأناضول.

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