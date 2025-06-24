ترامب: تغيير النظام في إيران سيسبب فوضى

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يريد تغيير النظام في إيران، وأن مثل هذا التغيير "سيُسبب فوضى".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي الهولندية ونقلتها قناة سكاي نيوز.

وأكد ترامب أنه لا يريد تغيير النظام في إيران، وأن مثل هذا التغيير سيُسبب فوضى.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة "تغيير النظام في إيران"، مستدركا بأن الحكومة الإيرانية تُعيق تنمية البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة عليه.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل بدعم أمريكي منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.



