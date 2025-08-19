ترامب يقدم ضمانات بعدم إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ضمانات بأنه لن يتم إرسال قوات أمريكية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، بعد أن بدا وكأنه يترك هذا الاحتمال مفتوحا أمس.

وقال ترامب أيضا في مقابلة تلفزيونية صباحية إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا "مستحيلة".

وردا على سؤال اليوم الثلاثاء في برنامج "فوكس آند فرندز" على قناة "فوكس نيوز " عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدما وبعد فترة ولايته بأن القوات الأمريكية لن تكون جزءًا من الدفاع عن حدود أوكرانيا، قال ترامب: "حسنا، لديكم ضماني، وأنا الرئيس".

ولن يكون لترامب أي سيطرة على الجيش الأمريكي بعد انتهاء ولايته في يناير 2029.

وقال الرئيس في المقابلة أيضا إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الغزو الروسي، لكنه أكد على أن أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة القرم، الذي استولت عليه القوات الروسية في عام 2014، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو العسكري.

وقال ترامب: "هذان الأمران مستحيلان".

ويطالب بوتين، في إطار أي اتفاق محتمل لسحب قواته من أوكرانيا، بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، فضلا عن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.