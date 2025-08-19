البيت الأبيض: أمريكا تبحث أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والذي قبلته الحركة الفلسطينية.

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "لا أعتقد أن قبول حماس لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بيانا قويا للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشيال أمس"، وفقا لوكالة رويترز.

وأمس، كشفت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، تفاصيل أحدث المقترحات لوقف القتال في غزة، قائلة إنه يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

كما يتضمن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال مدة الـ 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت أن التبادل يتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

ووفقا للمصادر، فإن حماس تعتبرالمقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.