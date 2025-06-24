- المفاعل المطلوب تدميره ملجأ محصن تحت الأرض بين جبلين.. ويمثل تهديدًا واضحًا من دولة متمردة

- الفيلم أعلى أعمال توم كروز تحقيقا للإيرادات بحصيلة بلغت مليارا و495 مليون دولار

بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكى هجوما على المواقع النووية الإيرانية وعلى رأسها منشأة فوردو، فجر الأحد الماضى، وكشفت بعض المصادر عن استخدام الولايات المتحدة لقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك كروز لضرب منشآت البنية التحتية النووية الإيرانية الرئيسية، من قاذفات بى ــ 2 الشبحية، ومع تداول صور القاذفة الشبحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، استدعت ذاكرة جمهور السينما حول العالم، تفاصيل وأحداث أعلى أفلام النجم العالمى توم كروز تحقيقا للإيرادات، وهو «توب جان: مافريك - Top Gun: Maverick»، للتشابه الكبير مع أحداث الفيلم، الذى كان يدور حول ضرب مفعل نووى بنى تحت الأرض بين جبلين، لصعوبة استهدافه من القوى المعادية.

ورسم فيلم «توب جان: مافريك» سيناريو، ضرب المفعل النووى الإيرانى «فوردو» قبل أكثر من 3 سنوات، بداية من اختبار (بيت ميتشل) والشهير بـ(مافريك) أحد أفضل طيارى البحرية الأمريكية، لطائرة شبحية مشابهة للقاذفة الشبحية «بى-2»، والتى وصل بها لسرعة تجاوزة (10 ماخ) ــ وحدة قياس سرعة الصوت ــ وصولا لتكليفه بتدريب طاقمين من نخبة طيارين البحرية الأمريكية، على تدمير ما وصفه الفيلم وصفا دقيقا بـ«مصنع تخصيب يورانيوم غير مصرح به، بنى بشكل يخالف معاهدة مع حلف الشمال الأطلسى، واليورانيوم الذى ينتج هناك يمثل تهديدا مباشرا لحلفائنا فى المنطقة، ومحمى بواسطة مجموعة كبيرة من الصواريخ الأرض جو، ويصحبها مشوش لجهاز تحديد الموقع، بالإضافة إلى مقاتلات متطورة، يدعمها احتياطى كبير من الطائرات».

وتتابع أحداث الفيلم بتدريب نخبة الطيارين على تنفيذ المهمة التى وصفها الفيلم بالمستحيلة، ليتم الاستقرار على تكليف (مافريك) بقيادة الطيارين فى مسرح العمليات، بعد نجاحه فى استعراض قدراته وتنفيذ سيناريو مهمة ضرب المفعل النووى أثناء التدريب، حتى يؤكد لتلاميذه بأن المهمة ليست مستحيلة، فى إشارة إلى أن أى مهمة ليست صعبة على أفراد الجيش الأمريكى، وهو نفس الذى قاله الرئيس الأمريكى فى تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتب: «لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة فى إيران، وهى فوردو ونطنز وأصفهان.. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسى، فوردو.. جميع الطائرات فى طريقها إلى الوطن بسلام.. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء.. لا يوجد جيش آخر فى العالم يستطيع فعل هذا.. الآن هو وقت السلام».

وأوضح الفيلم خطوات الطيران الأمريكى لضرب المفعل النووى الإيرانى، بداية من انطلاق طائرات الـ«f-18» القديمة من حاملة الطائرات، ثم دخولها للحدود تحت حراسة مشددة من قبل صواريخ أرض جو تدعمها مقاتلات من الجيل الخامس، تزامنا مع قصف لصواريخ «توماهوك» من السفينة الأمريكية «ليتى جولف» للمطار الذى يأوى المقاتلات المدافعة عن موقع مصنع اليورانيوم.

ويختتم الفيلم أحداثه بنجاح (مافريك) وفريقه، بتدمير هدفهم الذى وصفوه بأنه: «تهديد واضح وحالٍ.. موقع سرى لتخصيب اليورانيوم تابع لدولة متمردة.. ملجأ محصن تحت الأرض بين جبلين».

وطرح الجزء الثانى من فيلم «توب جان»، والذى حمل اسم «مافريك»، بعد أكثر من 30 عاما من الجزء الأول، على الرغم من معارضة بطل الفيلم توم كروز بالبداية فى العمل على جزء جديد من فيلم مضى على عرضه أكثر من 30 عاما، ولكن مخرج الفيلم جوزيف كوزينيسكى استطاع إقناع توم كروز، فى 30 دقيقة فقط، وذلك أثناء تصوير فيلم «المهمة المستحيلة - Mission Impossible» فى العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن جوزيف كوزينيسكى لم يحتج وقتا أكثر من ذلك ليعرض فكرة الفيلم على كروز ويقنعه بها، خاصة وأن الفيلم يأتى تحت اسم «مافريك» وهو لقب شهرة شخصية توم كروز بالجزء الأول الذى عرض عام 1986، وحقق الفيلم إيرادات بلغت مليارا و495 مليونا و696 ألف دولار، ليصبح بذلك أعلى أفلام توم كروز تحقيقا للإيرادات، إلى جانب تواجده فى المركز الـ14 فى قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما العالمية.

وحرصا من توم كروز على أن يخرج الجزء الثانى للجمهور فى أفضل صورة على المستوى التقنى والبصرى، أشرف بنفسه على أدق التفاصيل بالفيلم، إلى جانب اهتمام بواقعية الأحداث، مما جعله متمسكا على تصوير جميع مشاهد الطيران بالطائرات الحربية خلال أحداث الفيلم بنفسه، كما طلب من جميع الممثلين المشاركين بالعمل، تنفيذ المشاهد بأنفسهم خاصة مشاهد الطيران، وعمل أيضا على تعليمهم الطيران بجانب الطيارين المحترفين الذين كانت مهمتهم الإشراف على أدق التفاصيل التى تخص الطائرات ومشاهد الطيران.

كذلك حرص توم كروز وفريق عمل الفيلم على انتظار الوقت المناسب لطرح العمل، حيث تم تأجيل طرح الفيلم لأكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، فكان من المقرر أن يطرح عام 2020، ثم تم تأجيله ليطرح فى نهاية عام 2021، إلى أن تم طرحه فى مايو 2022.

«توب جان: مافريك» تأليف بيتر كريج، جاستين ماركس، كريستوفر ماكويرى، إريك وارن سينجر، إيرين كروجر، ومن إخراج جوزيف كوزينيسكى، وبطولة توم كروز، جينيفر كونيلى، مونيكا باربارو، إد هاريس، مايلز تيلر، جلين باول، فال كيلمر، مانى جاسينتو، لويس بولمان، جين لويزا كيلى، إنديا سمر، جون هام، دانى راميريز، جاى إليس، رايموند لى.