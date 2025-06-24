بوتين يوافق على تطوير تطبيق مراسلة حكومي بديلا عن واتساب وتيلجرام

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وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا يسمح بتطوير تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة ومرتبط بالخدمات الحكومية.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى تقليل اعتمادها على منصات مثل واتساب وتيلجرام، وفق وكالة رويترز.

وسعت روسيا منذ فترة إلى ترسيخ ما تسميه السيادة الرقمية من خلال تعزيز خدمات محلية.

وأصبح سعيها لاستبدال المنصات التقنية الأجنبية أكثر إلحاحا مع انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية عقب بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.

ويقول نوب روس إن التطبيق الحكومي سيحتوي على خصائص لا تتوفر في منصات مثل تيليجرام وواتساب.

فيما يقول منتقدون إن سيطرة روسيا عليه تشكل خطرا على الخصوصية والحريات الشخصية.

وصرح ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت، وهي منظمة روسية تدافع عن الحقوق الرقمية، في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه يتوقع أن تعمل روسيا على خفض سرعة واتساب وتيليجرام لتشجيع الناس على التحول إلى التطبيق الجديد.