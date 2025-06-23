عمرو أديب: هجوم إيران على قطر أمر مؤلم ومحزن وغير متوقع

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يكن يتوقع أحد أن تشن إيران هجومًا صاروخيًّا على قطر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المنطقة كلها كانت مهددة بالهجوم الإيراني على قطر.

وتابع: «أمر مؤلم ومحزن أن تقوم إيران بضرب قطر لأن قطر حليف لإيران ولطالما قدمت الدوحة مساعدات لطهران لتكون موجودة وقادرة على تطبيع علاقتها مع المنطقة».

ولفت إلى أن الكثيرين تحدثوا عن أنه كان هناك تنسيق بين إيران وقطر قبل الضربة كما أن الأمريكيين أخلوا القاعدة العسكرية الأمريكية "العديد" التي تم استهدافها.

ونوه بأن قطر مساحتها صغيرة وبالتالي فأي استهداف خاطئ فكاد أن يُحدث كارثة حقيقية مأساة كبيرة.

ولفت إلى أن ما قامت به إيران هو اعتداء واضح على قطر بغض النظر عما إذا كان هناك تنسيق من عدمه، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج شهدت اضرابًا كبيرا جراء ما حدث كما أن طائرات كثيرة غيرت مسارراتها إلى مصر.

ونوه بأنه من المستغرب أن إيران اختارت قطر لاستهداف قاعدة عسكرية أمريكية بها لا سيما أن قطر لم تفعل شيئا ولم تدعم أي هجوم على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قواعد أمريكية بالمنطقة بينها قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

وأضافت أن عملية الرد بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.

فيما عبرت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها بشدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، بحسب قناة الجزيرة.

وأشارت إلى أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، وأنه سيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.

ونوهت بأن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.