 مصوغات ذهبية وملابس خاصة.. التحريات تكشف ملابسات سرقة فيلا الفنانة غادة عبدالرازق بالمعادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصوغات ذهبية وملابس خاصة.. التحريات تكشف ملابسات سرقة فيلا الفنانة غادة عبدالرازق بالمعادي

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 2:40 م

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية وملابس من داخل فيلا الفنانة غادة عبدالرازق بمنطقة المعادي.

وأوضحت التحريات أن خادمتين "نيجيريتين الجنسية " سرقتا 2 أنسيال ذهب وبعض الملابس الخاصة بالفنانة غادة عبدالرازق من داخل الفيلا أثناء عملهما.

وأضافت التحريات أن الخادمتين سلمتا المسروقات للسائق الموجود في الفيلا مدعيتان أن تلك المقتنيات خاصة بهما؛ فارتاب السائق في أمرهما؛ وقام بتسليم المسروقات للفنانة غادة عبدالرازق.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من الفنانة غادة عبدالرازق يفيد باكتشافها سرقة بعض المقتنيات الخاصة بها عن طريق خادمتين بمنزلها.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم القبض على الخادمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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