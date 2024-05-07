ديانج مفتاح تعاقد الأهلي مع موكوينا

كشف تقرير صحفي جنوب إفريقي عن استمرار تواجد اهتمام من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع تيبو موكوينا، لاعب وسط صن داونز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن المالي أليو ديانج، لاعب الشياطين الحمر، هو كلمة السر في حسم الصفقة.

أشارت صحيفة «kick off» الجنوب إفريقية، إلى أن احتمالية انتقال الدولي المالي أليو ديانج إلى منطقة الخليج سواء الدوري السعودي أوز القطري، مقابل أموال كبيرة، قد أبقى على اهتمام الأهلي بالتعاقد مع لاعب وسط صن داونز تيبو موكوينا.

وكان الأهلي قد أبدى اهتمامه في وقت سابق بضم تيبو موكوينا بعد ظهوره بشكل رائع مع منتخب جنوب إفريقيا، خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في ظل اعتقاد الأهلي بقدرة موكوينا على إحداث تأثير كبير في وسط ميدان الشياطين الحمر.